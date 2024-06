Eine vermeintliche Bedrohungslage auf der amerikanischen Air Base in Ramstein hat sich am Mittwoch als Missverständnis herausgestellt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der deutsche Koch eines Restaurants im KMCC-Einkaufszentrum in seiner Mittagspause ein Messer gekauft und dieses bei der Arbeit verwendet. Weil das seinem Chef offenbar nicht gefiel, gerieten die Männer in Streit. Ein anderer Angestellter rief deshalb die Militärpolizei, die den Koch in Gewahrsam nahm. Nach Klärung des Sachverhalts durfte der Mann wieder gehen.