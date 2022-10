Der durch zahlreiche Fernsehauftritte bekannte Koch Alfons Schuhbeck soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Schuhbeck habe mit Hilfe von Kassenmanipulationen über Jahre seine Einnahmen in seinen Münchner Restaurants deutlich niedriger angegeben, als sie tatsächlich gewesen seien, erklärte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch zu Beginn des Prozesses gegen Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung und versuchter Steuerhinterziehung vor dem Landgericht München I.

Durch die Manipulationen soll er entsprechend für seine Betriebe und für sich persönlich Millionen an Steuern gespart haben. Er soll für sich insgesamt 2,366 Millionen Euro an Steuern hinterzogen und für seine Gesellschaften Steuervorteile in Höhe von 1,138 Millionen Euro erzielt haben. Sollte sich eine Steuerhinterziehung in Millionenhöhe im Prozessverlauf bestätigen, droht dem 73-Jährigen eine Haftstrafe.