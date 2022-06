Am Schluss zählte nur noch der Wille. Im entscheidenden dritten Aufstiegsspiel zur Fußball-Verbandsliga in Obersülzen gewann der TuS Steinbach am Donnerstagabend gegen den FSV Schifferstadt mit 6:4 nach Elfmeterschießen. „Wir sind überglücklich“, sagte TuS-Coach Pascal Weber. „Wir haben bis zum Schluss gekämpft, schade“, betonte FSV-Betreuer Michael Malmer. 1100 Zuschauer sahen die Partie.