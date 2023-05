Handballer Christian Dissinger, der Ende Februar von Dinamo Bukarest zum katarischen Top-Team Al Duhail gewechselt ist, hat sich in den vergangenen Wochen zu einem der wichtigsten Spieler für die Mannschaft entwickelt. In acht Spielen warf Dissinger seinen Klub mit 39 Toren vom zweiten auf den ersten Platz und sicherte am Donnerstag mit sechs Toren und zehn Vorlagen den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft.

Für den 31-jährigen Ludwigshafener stehen nun noch 13 Spiele in knapp vier Wochen auf dem Programm. Das letzte Ligaspiel vor den beiden katarischen Pokalwettbewerben findet am kommenden Montag statt, das Finale der asiatischen Champions League vom 1. bis 6. Juni in Isfahan im Iran.