Die Gewerkschaft Verdi hat das Personal der Stadtbus Zweibrücken und von DB Regio Bus Mitte in diesen Minuten wieder zu einem ganztägigen Streik für heute, Freitag, aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung soll um neun Uhr beginnen. Die Gewerkschaft will in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf den privaten Arbeitgeberverband des Bus-Gewerbes machen. Die Betriebsführung von Stadtbus informierte am späteren Vormittag, dass der Streik das gesamte Liniennetz betrifft. Auch auf den durch DB Regio Bus bedienten Linien Zweibrücken Umland ruhe der Verkehr, informierte der beauftragende Verkehrsverbund Rhein-Neckar.