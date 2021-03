Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in den kommenden Tagen auf stürmisches Wetter einstellen. Örtlich sei mit Stürmböen in Verbindung mit Schauern und Gewittern zu rechnen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. Sogar einzelne orkanartige Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde seien am Donnerstag möglich. „Es kann heftig werden“, warnte die Expertin. In der Nacht hatte es noch keine sturmbedingten Einsätze oder Auswirkungen gegeben, wie mehrere Polizeidienststellen berichteten. Auch am Vormittag ist es laut DWD noch nicht dramatisch. Im Tagesverlauf nehme der Sturm allerdings zu - bei milden Temperaturen von maximal 10 bis 14 Grad.

Tendenziell bleibe es auch am Freitag weiter stürmisch, so die Meteorologin. Zunächst sei es wechselnd bewölkt und regnerisch, ehe bis zum Abend Gewitter einsetze. Am Samstag sei dann bereits das nächste Sturmtief zu erwarten.