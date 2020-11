Corona trifft die Rhein-Neckar Löwen nun auch in der Bundesliga. Nachdem bereits die ersten beiden Spiele in der European League wegen Infektionsfällen beim Gegner abgesagt werden mussten, fällt nun auch erstmals eine Partie in der Bundesliga der Pandemie zum Opfer. Das für Samstag, 21. November, angesetzte Löwen-Gastspiel bei TSV GWD Minden wurde verlegt, weil sich das gesamte GWD-Team in Quarantäne befindet. Ursächlich für die Quarantäne ist die nachgewiesene Corona-Infektion von Jung-Nationalspieler Juri Knorr.