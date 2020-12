Die rheinland-pfälzische SPD hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Samstag auf ihrem Listenparteitag in Mainz mit 99,7 Prozent erneut zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. März 2021 gewählt. Von 334 abgegebenen Stimmen waren drei ungültig, 330 votierten mit „Ja“, es gab eine Nein-Stimme und keine Enthaltung. Die RHEINPFALZ rechnet nur mit gültigen abgegebenen Stimmen, das ist auch bei Landtags- oder Bundestagswahlen die offizielle Zählweise der Landeswahlleiter. Dreyer regiert seit Anfang 2013 das Land, zunächst als Nachfolgerin von Kurt Beck. 2016 holte die SPD mit ihr an der Spitze 36,2 Prozent der Wählerstimmen und wurde stärkste Partei. Dreyer hatte sich in einer gut einstündigen Rede am Vorabend digital an die Delegierten und SPD-Mitglieder gewandt und dabei die Digitalisierung der Wirtschaft und die Transformation zur Klimaneutralität in den Vordergrund des Programms gestellt. Der Parteitag in Mainz findet unter strengen Corona-Auflagen statt.