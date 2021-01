Mit der Verabschiedung des Programms zur Landtagswahl schließt die SPD Rheinland-Pfalz am Samstag ihre Vorbereitungen für den Wahlkampf ab. Vor der Versammlung, zu der bis zu 400 Delegierte digital zugeschaltet werden, nannte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag in Mainz Wirtschaftspolitik, Bildung, Pflege und Klimaschutz als Schwerpunkte des Programmentwurfs.

„Die SPD wird dafür sorgen, dass wir Industrieland bleiben“, sagte Dreyer. Bei einer Fortführung der Regierung sei eine neue Startup-Initiative mit dem Ziel geplant, Rheinland-Pfalz zum „Spitzenland für Unternehmensgründungen“ zu machen. Besonders im Blick seien Biotechnologie - hier solle das Land zu einem führenden Standort werden - sowie Kreativwirtschaft und die Computerspielbranche.