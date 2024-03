Wenn sie mit ihrer Hündin Lotte bei ihren Runden durch Feld und Flur unterwegs ist, sieht Stefanie Meller aus dem südpfälzischen Offenbach allerlei Müll in der Natur liegen. „Sie können sich gar nicht vorstellen, was da alles zu finden ist“, erzählt sie. Nahrungsmittel, Tapetenreste, ein defekter Klodeckel. Ihre jüngste Entdeckung in der Nähe der Windräder bei Offenbach habe sie aber so entsetzt, dass alles andere dagegen harmlos erscheint: Sie habe zwei Grabsteine gesehen. Die Inschriften sind lesbar, es haben sich in der Folgezeit auch Hinterbliebene gemeldet. Und trotz dieser Spur ist nicht klar, wer die Tat begangen hat. Die Hintergründe lesen Sie im ausfürhlichen Artikel.