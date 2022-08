Die Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz fördern auch in diesem Jahr wieder gemeinwohlorientierte Projekte in vielen Bereichen der Gesellschaft. Online-Förderanfragen aus Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis, die in den nächsten Wochen über die Internetseite www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen gestellt werden, können den Verantwortlichen zufolge bei der diesjährigen Mittelvergabe noch berücksichtigt werden. Über die Vergabe der Mittel entscheide das Kuratorium der jeweiligen Stiftung in den nächsten Wochen. Sparkassen-Chef Thomas Traue teilt hierzu mit: „Manchmal benötigt Engagement finanzielle Unterstützung – beispielsweise für Instrumente und Trikots, für Jugendfahrten und Renovierungsmaterial, für Spielgeräte oder Theateraufführungen.“ In vielen Fällen könnten die Sparkassenstiftungen helfen.