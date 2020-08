Die Sparkasse Südliche Weinstraße schließt zum 1. September acht Filialen und drei SB-Standorte. Sie reagiert damit auf das Verhalten ihrer Kunden, die Bankgeschäfte mehr und mehr online abwickeln. Nur noch ein Drittel der Kundschaft komme für Service-Leistungen in die Geschäftsstelle, noch weniger ausschließlich zur Beratung, erläuterte Vorstandsvorsitzender Bernd Jung. Die Sparkasse zieht ihr Personal an den Beratungscentern in Landau, Annweiler, Bad Bergzabern, Offenbach, Herxheim und Edenkoben zusammen.

Die Geschäftsstellen in Albersweiler, Godramstein, Schweigen sowie in Landau im Horst, auf der Wollmesheimer Höhe und in Queichheim werden in SB-Standorte umgewandelt. Komplett geschlossen werden die Filialen in Siebeldingen und am Danziger Platz in Landau sowie die SB-Standorte in Essingen und in Landau in der Weißenburger Straße, außerdem in der Zentrale in der Marie-Curie-Straße.

Sobald der beschädigte SB-Pavillon am Modepark Röther in Rohrbach repariert ist, wird auch die SB-Niederlassung in Billigheim dicht gemacht. In der Verbandsgemeinde Maikammer sucht die Sparkasse derzeit nach einer verkehrsgünstigen Alternative für die Geschäftsstelle in der Marktstraße. Dann sollen zu einem späteren Zeitpunkt auch die SB-Standorte in Kirrweiler und St. Martin zusammengelegt werden.

