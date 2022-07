Zu einem sportlichen Zweikampf hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger den Pfälzer Alexander Schweitzer, Arbeitsminister in Mainz, herausgefordert. Das war Anfang Mai – und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Doch die beiden Sozialdemokraten drücken sich nicht. Wie die RHEINPFALZ erfuhr, steigt das Duell am kommenden Samstag in Saarbrücken. Hintergrund des Wettkampfs Saarland gegen die Pfalz oder umgekehrt: In ihrer Regierungserklärung hatte die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes Pfälzern und anderen Nichtsaarländern einen Umzugsbonus versprochen, wenn sie ihren Wohnsitz ins Saarland verlegen. Das kleine Bundesland verliert nämlich stetig Einwohner. Die verbliebenen sind zudem im Schnitt zu alt. Das Lockmittel für Umzugswillige lautete nicht: „Ein Schwenker und ein Stubbi täglich“, wie etliche Pfälzer vermuteten, sondern Geld. Nämlich die Erstattung der Umzugskosten. Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Schweitzer war damals ganz und gar nicht begeistert von dem unmoralischen Angebot Rehlingers an die Nachbarn. Schweitzer verwies also auf die Vorzüge von Rheinland-Pfalz: Wein, Wälder, Wanderwege. Mit anderen Worten: Er appellierte an seine Landsleute: Bleibet im Lande und nähret euch redlich. Rehlinger forderte Schweitzer postwendend zu einem sportlichen Wettkampf auf: „Ich wähle die Sportart und du den Sportplatz.“ Da Rehlinger Rekordhalterin im Speer- und Diskuswurf ist, zögerte Schweitzer, die Herausforderung anzunehmen. Der Minister schlug Basketball vor. Doch Rehlinger schlug nicht ein, denn auch ihr ist nicht entgangen, dass Schweitzer 2,06 Meter groß ist. Auf welche Sportart sich die beiden letztlich geeinigt haben, ist noch offen. Und Schweitzer durfte offenbar auch nicht den Sportplatz aussuchen, denn das Duell soll dem Vernehmen nach in der Hauptstadt des Saarlandes ausgetragen werden: „in Saarbrigge“.