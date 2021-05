Zu einem ganz wichtigen direkten Duell im Fußball-Drittliga-Abstiegskampf empfängt der 1. FC Kaiserslautern an diesem Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de, SWR, Magenta Sport, FCK-Fanradio) den KFC Uerdingen. Tabellen-15. gegen den 17. des Tableaus – und das am drittletzten Spieltag der Saison.

Hanslik wieder fit

Elias Huth, der sich im Training eine Schnittwunde am Knie zugezogen hat und mit vier Stichen genäht werden musste, ist fraglich. Dafür ist Huths Sturmkollege Daniel Hanslik, der vor seiner nun auskurierten Oberschenkelverletzung vier Tore in drei Spielen in Folge erzielt hat, wieder einsatzfähig.

Ob FCK-Torwart Avdo Spahic nach seiner schweren Erkältung, die ihn für die 0:3 verlorene Partie am Dienstag bei 1860 München ausfallen ließ, wieder fit genug ist, ist noch fraglich. „Avdo hat mit seinem grippalen Infekt doch einige Körner gelassen, er ist am Donnerstag zum Training doch noch mit ziemlich blassem Gesicht erschienen“, sagte FCK-Chefcoach Marco Antwerpen.

Einige Änderungen im FCK-Aufgebot

Seine Mannschaft erwartet der Trainer mit einem deutlich anderen Gesicht als zuletzt bei den Münchnern, „die uns im Stile einer Spitzenmannschaft auch vorgemacht haben, wie man defensiv gut arbeitet“. Antwerpen hat seine Schlüsse aus der Lehrstunde bei den Löwen gezogen und will einiges verändern. Ob Vielzweckwaffe Hendrick Zuck, zuletzt auf der defensiven linken Außenbahn eingesetzt, nach seiner Krankheit wieder frisch genug für einen Einsatz im Kellerduell gegen den KFC ist, ist ebenfalls noch offen.