In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet die Menschen ein überwiegend trockenes und sonniges Wochenende. Am Freitag steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 22 Grad in der Eifel und bis zu 27 Grad an Mosel und Saar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Nachts wird es jedoch frisch: Kühle Luft aus Skandinavien sorgt demnach dafür, dass die Temperaturen in der Nacht zu Samstag auf 12 bis 6 Grad abfallen.

Der Samstag wird laut DWD-Prognose überwiegend freundlich, lediglich an der Benelux-Grenze seien am Nachmittag Wolken und einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 23 bis 27 Grad, nachts bei 13 bis 8 Grad. In der Eifel kann es sich auf 5 Grad abkühlen.

Ähnliche Temperaturen erwarten die DWD-Meteorologen auch für Sonntag: Tagsüber werden bei heiterem oder bewölktem Himmel bis zu 27 Grad erreicht. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen auf bis zu 7 Grad im Flachland und bis zu 4 Grad in der Eifel.