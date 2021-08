Binnen weniger Tage hat das US-Militär die Ramsteiner Airbase in ein Auffanglager für Evakuierte aus Kabul verwandelt. Wie lange die Luftbrücke noch weitergeht? Auf jeden Fall dürften binnen einer Woche 500 Flugzeuge als Teil der Mission ein- und ausgeflogen sein. Clark Price, Gesandter der US-Botschaft, und der Europa-Kommandant der US Air Force, Vier-Sterne-General Jeffrey L. Harrigian, haben in Ramstein informiert, wie es weitergeht mit den Evakuierten. Mehr zum Thema lesen Sie hier