TuS Mechtersheim – VfR Wormatia Worms 1:0 (0:0)

Der TuS Mechtersheim hat dem als Titelmitfavorit gehandelten VfR Wormatia Worms überraschend die erste Niederlage zugefügt. Das goldene Tor zum 1:0 (0:0) erzielte vor 375 Zuschauern Youngster Dennis Arnst nach einer Ecke in der 74. Minute. Nach dem Spiel wurde TuS-Interimstrainer Uwe Rapolder vom TuS-Anhang mit „Uwe“-Sprechchören gefeiert. Während der Ball im Spiel war hatte es seine Mannschaft geschafft, die ideenlosen Gäste vom eigenen Tor wegzuhalten. Der TuS hatte die Lufthoheit im eigenen Strafraum, war in den Zweikämpfen bissiger, eroberte die Bälle meist schon im Mittelfeld und kam auch zu gefährlichen Situationen. So hatte Arnst schon eine Riesenchance im ersten Durchgang, doch er verfehlte das leere Tor (24.). Die Wormatia kam erst in der 14-minütigen Nachspielzeit zu besseren Möglichkeiten, doch Maxime Klein im TuS-Tor agierte souverän. Der Erfolg des Außenseiters wurde von beiden Trainern als verdient angesehen.

FV Engers – 1.FC Kaiserslatern U21 2:5 (1:3)

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern bleibt in der Oberliga auf Erfolgskurs. Nach dem Kantersieg über Auersmacher setzte sich das Team von Trainer Alexander Bugera auch beim FV Engers klar durch, siegte in einer abwechslungsreichen Partie mit 5:2 (3:1). Wie schon bei seinem Hattrick gegen Auersmacher traf auch diesmal Shawn Blum. Zweimal war der Stürmer erfolgreich. Aber auch seinem Teamkollegen Oskar Prokopchuk gelangen zwei Treffer. Bereits in der 15. Minute brachte er die Lauterer mit 1:0 in Führung. Doch nur drei Minuten später schaffte die Heimelf den Ausgleich nach einer Ecke durch Marcel Stieffenhofer. In der Schlussphase der ersten Hälfte brachte Blum mit einem Doppelpack den FCK II erneut in Front. Das 2:1 (37.) erzielte er per Foulelfmeter und das 3:1 mit einem strammen Schuss (44.). Nach der Pause gelang Delil Arbursu nach einem Solo zwar der Anschlusstreffer (56.), doch die Lauterer kontrollierten die Partie und ließen nichts Zwingendes zu. Als dann Prokopchuk nach starker Vorarbeit von Angelos Stavridis zum 4:2 einschob (82.), war die Partie entschieden. Mit einem schönen Freistoßtreffer machte Irfan Catovic (90.) den 5:2-Erfolg perfekt. „Der Sieg war verdient und geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagte Coach Bugera.

FV Diefflen – Arminia Ludwigshafen 4:1 (1:0)

Arminia Ludwigshafen hat bei seinem Angstgegner FV Diefflen 1:4 (0:1) verloren. „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf und unsere Leistung wieder“, sagte Trainer Chris Chorrosch. Schon in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten die Gäste die besseren Möglichkeiten. Stürmer Noah Maier tauchte zweimal vor dem gegnerischen Kasten auf, brachte den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht im Tor unter. Anders die Saarländer, die sich am Flügel gut durchspielten. Den Querpass in den Strafraum verwandelte Alec Andres Rodriguez zum 1:0 (36.). In Durchgang zwei erhöhten die Gastgeber auf 2:0, als Ukyo Kagami einen Eckball ins Tor köpfte (56.). Chorrosch brachte mit einem Doppelwechsel frischen Wind, was sich im Anschlusstreffer von Joker Adnan Rizvanovic niederschlug (63.). Danach war die Arminia am Drücker und hatte klare Chancen. Rizvanovic scheiterte an Torwart Kai Zahler, Ricardo Antonaci schoss nach Rizvanovics Vorarbeit freistehend am Tor vorbei. Statt des eigentlich überfälligen 2:2 fiel das Tor auf der anderen Seite. Der eingewechselte Lukas Feka sorgte nach einem Konterangriff mit dem 3:1 für die Vorentscheidung (77.). Drei Minuten danach machte Nico Wiltz mit dem vierten Treffer des FV den Deckel drauf.