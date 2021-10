Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 79-jähriger Wachenheimer am Freitag, 22. Oktober, gegen 8.37 Uhr auf der B271 mehrfach in den Gegenverkehr gefahren ist und mehrere Menschen gefährdet hat. Wie die Beamten berichten, kam der Mann aus Bad Dürkheim und war in Richtung Neustadt unterwegs. Er fiel unter anderem dadurch auf, dass er extrem langsam gefahren ist und immer wieder auf die gegenüberliegende Fahrspur geriet. An der Abfahrt Wachenheim sei der Mann abgebogen und habe sich dabei nicht auf seiner Spur eingeordnet. Stattdessen habe er die Hälfte der Spur des Gegenverkehrs befahren, sodass die entgegenkommenden Autos anhalten mussten.

Eine Streife traf den Mann später wohlbehalten zu Hause an. Die Beamten schließen aus, dass es einen medizinischen Notfall gegeben hatte. Auch habe der Mann weder Alkohol getrunken noch Drogen konsumiert. Gegen den 79-Jährigen wird ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Fahrerinnen und Fahrer, die durch den Mann gefährdet wurden, bitten die Beamten sich zu melden bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322/963-0, oder pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.