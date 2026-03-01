Beim Brand eines Einfamilienhauses im Wormser Stadtteil Pfiffligheim sind am Samstagmorgen sechs Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden zur medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Katze, die ebenfalls im Haus war, blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, stand beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungskräften das Dachgeschoss in Flammen, letztlich entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache konnte auch am Sonntag noch nichts gesagt werden. Da das Haus aktuell unbewohnbar ist, wurden die Bewohner vorübergehend anderweitig untergebracht.