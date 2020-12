Die neue Miss Baden-Württemberg Weihua Wang kommt aus Schwetzingen. Die 26-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis setzte sich gegen neun Konkurrentinnen durch und ist Nachfolgerin von Jessica Bisceglia, wie die Miss Germany Corporation mitteilte. Ihrer Webseite zufolge hat Wang einen Master in Management, arbeitet als Unternehmensberaterin und engagiert sich in der Kommunalpolitik. In einem eigenen Podcast spricht sie eigenen Angaben zufolge über Gesellschaft und Politik.

Nach Angaben des Veranstalters waren bundesweit in diesem Jahr mehr als 15 000 Bewerbungen für den Titel zur Miss Germany eingegangen. Die Gewinnerinnen aus den einzelnen Bundesländern nehmen im Februar am Finale im Europapark in Rust teil.