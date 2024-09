Muriel Furrer ist nach ihrem Sturz bei der Weltmeisterschaft in Zürich gestorben. Die 18 Jahre alte Schweizerin erlag ihren am Donnerstag erlittenen Verletzungen, wie der Weltverband UCI und die WM-Organisatoren mitteilten. Sie war am Donnerstag im Juniorinnen-Rennen aus noch unbekannten Gründen in einem Waldstück an der Nordseite des Zürichsees gestürzt und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Trotz ihres Todes wird die Straßenrad-WM fortgesetzt. Das gaben der Weltverband UCI und das lokale Organisationskomitee (LOC) bekannt. „Die Rennen werden fortgesetzt, das ist der Wunsch der Familie“, sagte Olivier Senn vom LOC. Am Samstagmittag steht das Frauenrennen auf dem Programm, am Sonntag starten die Männer.