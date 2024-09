Muriel Furrer ist nach ihrem Sturz bei der Weltmeisterschaft in Zürich gestorben. Die 18 Jahre alte Schweizerin erlag ihren am Donnerstag erlittenen Verletzungen, wie der Weltverband UCI und die WM-Organisatoren mitteilten. Sie war am Donnerstag im Juniorinnen-Rennen aus noch unbekannten Gründen in einem Waldstück an der Nordseite des Zürichsees gestürzt und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Am Freitagmorgen teilte der Weltverband dann mit, dass die WM weitergehen werde.