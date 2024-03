In Ramstein ist im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag ein Auto gestohlen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bei dem Wagen, der in der Miesenbacher Straße abgestellt war, handele es sich um einen schwarzen Audi A4 Cabrio mit auffälligen beigen Ledersitzen und Kuseler Kennzeichen, so die Polizei. Wer etwas im Zusammenhang mit dem Diebstahl beobachtet habe oder das Auto gesehen habe, werde gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl unter Telefon 06371/805-0 in Verbindung zu setzen.