Glück im Unglück hatte eine schwangere Frau bei einem Autounfall in Lohnweiler im Landkreis Kusel. Obwohl sich die 39-Jährige mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 270 überschlagen hatte, wurde sie nach Angaben der Polizei nur leicht verletzt. Auch das ungeborene Kind blieb demnach unverletzt.

Die Frau war laut Polizei am Nachmittag mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten die hochschwangere Frau aus dem Wagen. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die Fahrerin vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die B270 wurde zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 7.000 Euro.