Im Rheinpfalz-Kreis kam es aufgrund des Schneefalls zu mehreren Verkehrsunfällen. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf schneeglatter Fahrbahn zu insgesamt 34 Verkehrsunfällen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. 16 Unfällen mit einem Schaden in Höhe von 83.000 Euro passierten in der Vorderpfalz. Entlang der Weinstraße/Haardtrand ereigneten sich zehn Unfälle mit einem Schaden von 35.000 Euro und einem Leichtverletzten. Einen weiteren Leichtverletzten gab es in der Südpfalz, im Bereich Landau. Dort kam es zu insgesamt sechs Unfällen mit einem Schaden von 23.000 Euro.

Im Verlauf des Samstags kam es noch zu 28 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Schwerpunkt lag dabei mit 13 Unfällen und einem Schaden in Höhe von über 61.000 Euro wieder in der Vorderpfalz. Im Bereich Neustadt kam es zu elf Unfällen mit einem Schaden von 34.000 Euro. Davon alleine sechs Unfälle, mit einem Schaden von 25.000 Euro bei Ruchheim. Die Polizeidirektion Landau musste sich mit vier Unfällen, mit einem Schaden von 7000 Euro befassen.

In mehreren Fällen blieben Lkw und Autos an Steigungen liegen, da sie nicht mit Winterreifen unterwegs waren. Bis zur Bergung der Fahrzeuge, mussten die Strecken gesperrt werden. Ebenfalls kam es vereinzelt zu Sperrungen, da Bäume durch die Schneelast abknickten.

Die starken Schneefälle in der Nacht auf Samstag haben auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern Spuren hinterlassen. Die Polizei registrierte nach eigenen Angaben 57 Verkehrsunfälle, dabei wurde eine Person schwer und vier Personen leicht verletzt. Auf den Bundesautobahnen 6, 62, 63 wurden sechs Pannenfahrzeuge festgestellt, die jedoch keine Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich brachten. Die Polizeidirektion Kaiserslautern ist für Stadt und Landkreis Kaiserslautern, den Landkreis Kusel sowie Teile des Donnersbergkreises und des Landkreises Bad Kreuznach zuständig. Die Sachschäden – mit einigen Unfällen in der Südwestpfalz – schätzt die Polizei auf rund 360.000 Euro.

Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag kam es nach Polizeiangaben in der Region Kaiserslautern zu „fünf witterungsbedingten Verkehrsunfällen“. Ein an einem Unfall beteiligtes Fahrzeug war mit Sommerreifen unterwegs. Ein Auto kippte während eines Unfalls bei Weilerbach auf die Seite, so dass die leicht verletzte Beifahrerin von der Feuerwehr befreit werden musste. Die K19 war laut Polizei für zwei Stunden voll gesperrt. In zwei Fällen entfernten sich laut Polizei Autofahrer von der Unfallstelle. Einmal wurde ein Holzzaun beschädigt, einmal ein parkendes Auto. rhp/bld