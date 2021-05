Am Freitag war der Hubschrauber der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Baden und der Südpfalz unterwegs. Für Samstag kündigt der Speyerer Verein Einsätze zur Bekämpfung der Auwald-Stechmücken vor allem rund um Römerberg, Lingenfeld und Ludwigshafen an. Am Montag gehe es in Südhessen und Rheinhessen weiter. Bekämpft werden muss laut Kabs-Sprecherin Hochwasser-bedingt auf größeren Flächen, die jedoch nicht ganz so üppig ausfielen wie Anfang der Woche erwartet: „Die erwartete Hochwasserspitze fiel geringer aus als Anfang der Woche prognostiziert. In Maxau wurde ein Pegel von 586 Zentimeter erreicht, und in Speyer stieg das Wasser auf 450 Zentimeter. Beide liegen somit 20 bis 30 Zentimeter unterhalb des Anfang dieser Woche erwarteten Werts. Die Zahl der gefluteten Flächen blieb somit geringer als erwartet. Das Wasser sinkt hingegen nur langsam ab, weshalb nach wie vor größere Bereiche behandelt werden müssen.“