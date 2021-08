In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Polizisten in Neustadt zu einem Streit in einer Bar gerufen. Als die Beamten gegen 1 Uhr eintrafen, fanden sie ein aggressives Gemenge zwischen circa 20 Menschen vor. Die Polizisten trennten die Menschen und notierten sich ihre Personalien. Ein 35-jähriger Neustadter habe sich dabei besonders aggressiv verhalten. Er beleidigte die Polizisten statt sich auszuweisen. Als er versuchte zu gehen, wollten ihn die Beamten auf den Boden zu bringen und fesseln. Dabei habe er sich so heftig gewehrt, dass sie einen Taser einsetzen mussten, so die Polizei. Er habe die Beamten weiter beleidigt und auch bedroht. Drei Polizisten wurden verletzt, konnten aber weiter arbeiten. Der Neustadter musste die restliche Nacht in der Zelle verbringen. Er muss sich nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung verantworten.