Schauspiel-Legende Nadja Tiller ist tot. Wie die „Bild“-Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Tillers Tochter Natascha Giller berichtete, starb die Schauspielerin in der Nacht im Alter von 93 Jahren in Hamburg. „Sie schlief im Beisein eines Pflegers friedlich ein“, sagte Giller der Zeitung. Tiller war einer der bekanntesten deutschsprachigen Stars der Nachkriegsjahrzehnte.

In späteren Jahrzehnten arbeitete Tiller vor allem fürs Fernsehen, spielte etwa 2003 in „Das Bernsteinamulett“. Ab und zu arbeitete sie dabei mit ihrem Mann zusammen, dem Schauspieler Walter Giller. Die beiden heirateten 1956 und blieben bis zu Gillers Tod im Jahr 2011 ein Paar. Sie bekamen zwei Kinder und vier Enkelkinder.

Bis ins hohe Alter stand Tiller auch immer wieder auf Theaterbühnen. 2009 spielten sie und Giller in Leander Haußmanns Kinofilm „Dinosaurier - Gegen uns seht ihr alt aus“ mit. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte Tiller in einer Seniorenresidenz in Hamburg. Wie sie „Bild“-Zeitung weiter berichtete, wünschte die Schauspielerin sich eine Seebestattung. So sei auch ihr Mann bestattet worden.