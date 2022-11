Die Eulen Ludwigshafen nehmen Linksaußen Tim Schaller unter Vertrag. Wie der Verein mitteilte, erhält der 23- Jährige, der im zweiten Jahr mit Zweitspielrecht bei den Eulen spielt, einen ab 1. Juli 2023 gültigen Zwei-Jahresvertrag beim Handball-Zweitligisten. 2021 kam Schaller vom SV 64 Zweibrücken zum Drittligisten HSG Oftersheim/Schwetzingen, wo er bereits die Möglichkeit hatte, über das Zweitspielrecht den Sprung ins Team der Eulen zu schaffen. Schaller stand in der vergangenen Saison zwar zweimal im Zweitliga-Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Seit Saisonbeginn steht der gebürtige Saarländer im Drittliga-Team des HLZ Friesenheim-Hochdorf unter Vertrag und kommt nach starker Vorbereitung regelmäßig in der Zweiten Liga zum Einsatz. An den ersten neun Spieltagen war Schaller achtmal dabei. Der 23-Jährige erzielte bisher 20 Tore, 15 davon vom Siebenmeterstrich.