Für die Erneuerung der Asphaltdecke auf der Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein wird die A6 Richtung Kaiserslautern in den kommenden Tagen nachts zwischen Mannheim-Sandhofen und dem Kreuz Ludwigshafen-Nord gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitgeteilt. Beseitigt würden „erhebliche Schäden in der Bestandsfahrbahn“. Die Arbeiten finden in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr statt. Das Ziel: Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten. Umleitungen für den Fern- und Regionalverkehr seien ausgeschildert. Eine Strecke führt über Bürstadt und Worms wieder auf die A6; eine weitere durch Mannheim und Ludwigshafen auf die A650. Die Autobahn GmbH appelliert, diese Strecken zu nutzen und „nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen“.