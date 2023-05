Der SC Magdeburg hat trotz Verletzungssorgen seine Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung in der Bundesliga gewahrt. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann am Sonntag das intensive Spitzenspiel beim Tabellenfünften Rhein-Neckar Löwen 37:35 (15:18) und bleibt Rekordmeister THW Kiel auf den Fersen. Der Spitzenreiter hatte am Samstag mit einem 37:30 beim TVB Stuttgart vorgelegt.

In einer Art Neuauflage des Pokalfinals, das die Löwen im Siebenmeterwerfen gewonnen hatten, kämpften die Magdeburger vor 13.200 Zuschauern leidenschaftlich um den Anschluss an den THW. 44 Minuten lang liefen sie einem Rückstand hinterher, zeitweise lagen sie mit vier Toren zurück – und drehten in der Schlussphase auf. Michael Damgaard für Magdeburg und Nationalspieler Juri Knorr für die Löwen waren mit jeweils neun Treffern die besten Torschützen der Partie.