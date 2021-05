Der SC Magdeburg hat am Samstag das Finale des Final Four in der European League erreicht. Der Bundesligist gewann das Halbfinale gegen Wisla Plock mit 30:29 (13:15). Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit steigerte sich der SCM im zweiten Durchgang – und konnte sich sechs Minuten vor dem Ende vorentscheidend auf 28:25 absetzen. Michael Damgaard und Ingi Magnusson warfen je sechs Tore für die Ostdeutschen, für die Polen waren Zoltan Szita und Przemyslaw Krajewski (je sieben Treffer) am erfolgreichsten.