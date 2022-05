Der 55-jährige promovierte Physiker Eberhard Schick ist zum neuen Vorsitzenden des Betriebsrates des Walldorfer Software-Konzerns SAP SE gewählt worden. Schick gehöre der Liste „Pro Mitbestimmung“ an, die von IG Metall unterstützt werde und die aus der Betriebsratswahl am 5. April als stärkste Gruppe hervorgegangen sei, teilte die Arbeitnehmervertretung am Donnerstag mit. Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende ist jetzt die 51-jährige Anne Schmitz.

