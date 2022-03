Stefan Salger, Rückraumspieler der Eulen Ludwigshafen, hat seinen Vertrag beim Handball-Zweitligisten um ein Jahr plus Option verlängert. In der laufenden Saison hat der 25-Jährige im rechten Rückraum in 22 Spielen bisher 103 Tore erzielt. Eine Qualität ist seine Nervenstärke: Vier seiner Treffer erzielte der 2,07 Meter-Hüne buchstäblich in letzter Sekunde, er sorgte so für die Heimsiege gegen Nordhorn-Lingen (26:25) und Hamm (26:25) und für die beiden Remis gegen Ferndorf (27:27) und Elbflorenz (32:32).

Die Entscheidung, den auslaufenden Kontrakt zu verlängern, hat für Salger viel mit dem Klima, dem Teamgeist, dem Spirit und mit dem Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans zu tun. „Hier bei den Eulen fühlt man sich wohl. Ich habe es ja schon des Öfteren in Interviews gesagt: Hier habe ich den Spaß am Handball wieder gefunden. Das darf man nicht unterschätzen“, argumentiert Salger, der in der Saison 2018/19 bei den Eulen spielte, beim „Wunder von Ludwigshafen 2.0“ eine Hauptrolle spielte, und vergangenen Sommer nach zwei Jahren beim Bundesligisten MT Melsungen ins Eulen-Nest zurückkehrte. Die Nestwärme beflügelt den Mann mit der Trikotnummer 5 wie schon bei seinem ersten Gastspiel merklich. Sein Ehrgeiz ist nach wie vor groß. Salger: „Klar hat man Ambitionen. Ich habe schon immer versucht, Maximales zu geben. Um meine Wünsche und Ziele zu erreichen, versuche ich, mein Bestmögliches zu geben.“

Klatt schätzt Salgers Abwehr-Qualität

„Ich freue mich, dass uns Stefan erhalten bleibt“, sagt Eulen-Trainer Ceven Klatt, der in Salger und Jannek Klein „ein gutes Gespann auf Halbrechts“ weiß. „Wir wussten, unter welchen Voraussetzungen Stefan zu uns kam. Ich bin zufrieden, er hat eine gute Entwicklung genommen, er spielt eine gute Rolle in der Mannschaft“, sagt Klatt. „Grundlegend hoffe ich, dass Stefan seine gewonnene Qualität in der Abwehr beibehält. Er ist kein Spieler, der nur auf die letzten Würfe reduziert werden darf. Stefan muss uns aber aus der Luft die einfachen Tore machen.“ Auch Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Stefan ist für uns sehr, sehr wichtig. Toll, dass er auch in Zukunft den Weg weiter mit uns geht.“