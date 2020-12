Der 46-jährige Medienrechtler Christopher Wolf, derzeit stellvertretender Leiter der Abteilung Koordination in der Staatskanzlei des Saarlandes, wird am 1. Januar 2021 stellvertretender Direktor der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz (LMK). Die Versammlung der Medienanstalt habe ihn in einer Präsenzsitzung in Ludwigshafen gewählt, teilte ein LMK-Sprecher am Dienstag mit. Wolf, der in der saarländischen Staatskanzlei bisher auch das Referat für Medienrecht und Medienpolitik leitet, tritt bei der Landesmedienanstalt die Nachfolge von Harald Zehe an, der seit über 20 Jahren stellvertretender Direktor ist und in Ruhestand geht.

Zu den Aufgaben der Landesmedienanstalt, die ihren Sitz in Ludwigshafen hat, gehört es unter anderem, private Rundfunkveranstalter (Radio- und Fernsehen) sowie Teledienste zu lizenzieren und ihre Programme zu beaufsichtigen.