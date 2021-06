Saarländische Arztpraxen kämpfen auch in der achten Impfwoche nach wie vor mit Lieferschwierigkeiten bei Corona-Impfstoff. „Man muss leider sagen, dass die vorhergesagten Impfstoffliefermengen regelhaft nicht eingehalten werden“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Saarland, Joachim Meiser, am Dienstag in Saarbrücken. Er habe bereits erste Meldungen erhalten, dass punktuell auch die fest versprochenen Liefermengen für die Zweitimpfungen ausblieben. „Das macht natürlich besondere Probleme“, betonte er.

Die verantwortlichen Stellen in Berlin habe er aufgefordert, dafür zu sorgen, dass diese Lieferungen umgehend stabilisiert werden. „Ich hoffe, dass da möglichst schnell nachkorrigiert wird.“ Insgesamt seien die Ärzte jedoch mit der Impfkampagne im Saarland „sehr zufrieden“. Laut Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) seien bereits über 20 Prozent aller Saarländer vollständig geimpft und 45 Prozent erstgeimpft.