Anders als am Samstag angekündigt, fahren wieder S-Bahnen zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt. Auch Neustadt ist von Ludwigshafen aus wieder per S-Bahn erreichbar.

Wegen eines Kabeldiebstahls in Ludwigshafen, der die Leit- und Sicherungstechnik der Bahnstrecke nach Schifferstadt unbrauchbar machte, konnten am Samstag auf der ansonsten stark befahrenen Strecke von Ludwigshafen nach Schifferstadt keine Züge fahren. Am Samstag war angekündigt worden, dass es dabei am auch Sonntag bleibt. Kurzfristig ist es der Deutschen Bahn (DB) aber am Sonntag gelungen, doch wieder einen Betrieb auf stark reduziertem Niveau aufzunehmen. Derzeit fahren halbstündlich die S-Bahnen von Mannheim über Schifferstadt und Speyer nach Germersheim. Einmal pro Stunde gibt es in Schifferstadt Anschluss nach Neustadt mit einem Ersatzzug im Fahrplan der Linie S1. Auch in der Gegenrichtung fährt ein Ersatzzug in den Fahrzeiten der S1 von Neustadt bis Schifferstadt, wo in die S-Bahn aus Richtung Speyer umgestiegen werden kann. Der Abschnitt von Neustadt nach Kaiserslautern ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Anstelle der Züge fahren Ersatzbusse über Kaiserslautern bis nach Einsiedlerhof oder Landstuhl.