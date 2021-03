Seit November vergangenen Jahres ist der Spielbetrieb in den pfälzischen Amateurfußball-Ligen unterbrochen. Und seit Donnerstagabend steht fest, dass es in dieser Saison angesichts der Pandemielage wie erwartet auch nicht mehr weitergehen wird. Die Spielrunde ist abgebrochen – ohne Wertungen.

Der Beschluss betrifft die Ligen ab der Verbandsliga Südwest abwärts, auch Frauen und Jugend. Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) informierte am Donnerstagabend, dass sich sein Präsidium bei einer Videokonferenz mit den Möglichkeiten des Wiedereinstiegs in ein unbeschränktes Mannschaftstraining und den laufenden Wettbewerb beschäftigt hatte. Bereits in seiner Sitzung am 10. März war das Gremium davon überzeugt, dass der Restart des Spielbetriebs spätestens Anfang Mai erfolgen müsse, um einen rechtzeitigen Abschluss der Runde mit Wertung zu erreichen. Das hätte bedeutet: uneingeschränktes Mannschaftstraining spätestens Anfang April.

Keine Auf- und Absteiger

Angesichts der aktuellen Verfügungslagen sowie steigender Inzidenzzahlen könnten diese Voraussetzungen nicht mehr erreicht werden, hieß es. „Eine sportlich faire Beendigung“ der Saison 2020/21 bis zum 30. Juni sei nicht möglich. Die Spielrunde bleibt somit ohne Wertung – es gibt keine Auf- und Absteiger. Die Pokalspiele hingegen sollen noch angepfiffen werden – sofern die kommenden Verfügungen dies ermöglichen sollten.

Über die Oberliga Südwest soll am Montag entschieden werden.

Im vergangenen Jahr wurde die Saison 2019/20, die ihren letzten Spieltag am 8. März 2020 hatte, nicht abgebrochen, sondern vorzeitig beendet. Es gab keine Absteiger, doch die Meister und Relegationsteilnehmer waren aufstiegsberechtigt.