Am Freitag gegen 13.15 Uhr ereignete sich auf einem Firmengelände in der Ernst-Blickle-Straße in Graben-Neudorf ein Arbeitsunfall. Nach aktuellem Stand entwich eine Säure aus einem Behältnis. Drei Personen befanden sich in unmittelbarer Umgebung. Eine Person davon wies Atembeschwerden auf und wurde daher mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Die anderen beiden Personen wurden jeweils mittels eines Rettungsdienstes zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war vor Ort.