Die privaten Radiosender RPR1, Ludwigshafen, Radio Regenbogen und Big FM, beide Mannheim, werden künftig unter einem Dach vereint sein. Dafür haben die Sender zum 1. Januar eine gemeinsame Gesellschaft gegründet, die Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG. Das teilte RPR1 am Mittwoch mit. RPR-Geschäftsführer Tobias Heger: „Durch den Verbund soll die hohe Qualität der Programme gesichert und der vielfältige Ausbau der digitalen Angebote ermöglicht werden.“ Es handele sich um eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Die Produktion der Radioprogramme und auch digitaler Angebote soll in Mannheim gebündelt werden. Der Standort in Ludwigshafen werde verkleinert, ein Regionalstudio bleibe aber bestehen. Bereits seit 17 Jahren kooperieren die drei Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem mit mehreren gemeinsamen Tochtergesellschaften.