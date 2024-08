[Aktualisiert 14.55 Uhr] In Waldsee haben nach Angaben der Pfälzischen Mittelrheingruppe alle Haushalte wieder Wasser. Die Versorgung war am Freitagmittag für ein paar Stunden unterbrochen, weil in der Altriper Straße/Ecke Berliner Straße eine Hauptwasserleitung gebrochen war. Die Nachbargemeinde Otterstadt war auch betroffen, dort kam es zu Druckschwankungen. Nach Angaben des Wasserversorgers war die Ursache für den Leitungsschaden Korrosion. Die Arbeiten an der Leitung werden noch andauern. Waldsees Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) informiert, dass die Sperrung der Straße bis mindestens Freitagabend beziehungsweise zur Nacht andauern wird. Allen Bürgerinnen und Bürger wird empfohlen, erst kaltes Wasser laufen zu lassen und den Hahn dann erst auf warm zu stellen.