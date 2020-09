Ab Montag, 14. September, wird die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Ludwighafen zusätzliche Busse einsetzen, die den Schülerverkehr entlasten sollen. Das hat das Unternehmen am Samstag mitgeteilt. Demnach hätten sich der Verkehrsbetrieb und die Stadt Ludwigshafen Mitte der Woche darauf verständigt. Das Land Rheinland-Pfalz fördert zusätzliche Busse, um die Abstandssituation in den Fahrzeugen in der Corona-Pandemie zu verbessern.

Zusatzfahrten morgens und mittags

Nach Angaben der RNV werden mit vier Bussen zunächst insgesamt neun zusätzliche Verstärkungsfahrten zum bestehenden Linienbusverkehr im morgendlichen Berufsverkehr angeboten. Zur Mittagszeit, etwa ab 13 Uhr, werden drei Fahrzeuge fünf Linienfahrten mit zusätzlichen Kapazitäten entlasten.

Die Zusatzfahrten betreffen laut RNV die Linien 74 und 75 und bedienen folgende weiterführende und berufsbildende Schulen: die Anne-Frank-Realschule plus, die Karolina-Burger-Realschule plus, die IGS Gartenstadt, die Schule an der Blies, das Geschwister-Scholl-Gymnasium, das Heinrich-Böll-Gymnasium, das Theodor-Heuss-Gymnasium und die Berufsbildende Schule (BBS) in der Franz-Zang-Straße.

Die Nutzung der Verkehrsmittel soll in den kommenden Wochen weiter beobachtet werden. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis gibt es ab Montag zusätzliche Fahrten.