Die Deutsche Bahn (DB) will mit der angekündigten „Generalsanierung“ der wichtigsten Strecken auf dem Abschnitt zwischen Frankfurt und Mannheim beginnen.

„Ab 2024 soll die sogenannte Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt das erste Mal generalsaniert werden“, sagte DB-Vorstandsmitglied Michael Peterson am Mittwoch in Berlin. „Wir wissen, dass die Hauptursache für die aktuelle Verspätungssituation in der Infrastruktur liegt und in der eingeschränkten Kapazität“, sagte Peterson. Im nächsten Jahr werde die Generalsanierung der Strecke Frankfurt–Mannheim vorbereitet, etwa indem Umleitungsstrecken ausgerüstet werden. Dadurch und durch ein besseres Baustellenmanagement werde sich der Betrieb ab 2023 spürbar stabilisieren, sicherte Peterson zu. Er bat die Fahrgäste um Geduld.

Mannheim wird von den Bauarbeiten massiv betroffen sein, weil der Löwenanteil des ICE-Verkehrs zwischen Mannheim und Frankfurt über die Riedbahn läuft. Laut Fahrplan sind das mindestens drei Zugpaare pro Stunde mit Zielen wie Berlin, Hamburg, Köln und Dortmund.