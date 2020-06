Wegen der Corona-Krise ist der rheinland-pfälzische Tourismus im April fast zum Erliegen gekommen. Nach vorläufigen Zahlen kamen nur rund 41.000 Gäste ins Land, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mitteilte. Das waren 95 Prozent weniger als im April des Vorjahres. Die Anzahl der Übernachtungen rutschte um 90 Prozent ab auf nun 220.000. Bereits im März war der Tourismus wegen der Pandemie regelrecht eingebrochen. Insgesamt wurden von Januar bis April 2020 demnach 1,16 Millionen Gäste gezählt und damit 48 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum sowie 3,15 Millionen Übernachtungen - ein Minus von 45 Prozent. Die Landesregierung hat aus diesem Grund am Montag eine neue Werbe-Kampagne vorgestellt, die ab Juni gezielt Touristen aus anderen Bundesländern anlocken soll.