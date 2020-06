In Zeiten vieler stornierter Auslandsreisen und nach wie vor geltender Reisewarnungen will Rheinland-Pfalz mit einer mehrwöchigen Kampagne Touristen aus anderen Teilen Deutschlands anlocken. Das Motto lautet „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“, im Fokus stehen etwa Menschen, die ihren ursprünglich geplanten Urlaub stornieren müssen oder möchten oder die sich nach wärmerem Wetter innerhalb Deutschlands sehnen. Die Kampagne startet am 10. Juni, dem Tag zahlreicher weiterer Lockerungen bei den Corona-Auflagen in Rheinland-Pfalz, und läuft bis zum 15. Juli.

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte, in den vergangenen Jahren habe vor allem der Städteurlaub einen Aufschwung erlebt. „Das kann sich nun ändern.“ Viele Menschen empfänden Metropolen gerade nicht als das Richtige, Flugreisen oder Auslandsreisen insgesamt hätten an Attraktivität verloren. 2019 zählte Rheinland-Pfalz knapp zehn Millionen Übernachtungsgäste und knapp 26 Millionen Übernachtungen, beides waren Rekorde. Allein etwa acht Millionen Gäste kamen im vergangenen Jahr aus dem Inland. Zuletzt folgte wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Auflagen ein Einbruch.