Das Rheinland-Pfalz-Ticket für Reisen in Regionalzügen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kostet ab 14. Juni mit 24 statt bisher 25 Euro einen Euro weniger. Auch der Preis für die Mitfahrer sinkt um einen Euro auf 5 Euro. Grund dafür ist die Mehrwertsteuersenkung auf Bahntickets zum Jahresanfang, die sich im Regionalverkehr erst einige Monate später als beim Fernverkehr in den Fahrpreisen niederschlägt. Auch Fahrten von Ludwigshafen oder Speyer nach Mainz werden um knapp 10 Prozent günstiger.

