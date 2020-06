Für die Gastronomie in Rheinland-Pfalz werden weitere Auflagen gelockert: So entfällt ab Mittwoch die bisher geforderte Einlasskontrolle bei den Gaststätten. Auch die Vorschrift, dass das Betreten des Lokals nur über einen zentralen Zugang möglich ist, wird aufgehoben. Dies geht aus dem überarbeiteten Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept für die Gastronomie hervor, das der RHEINPFALZ vorliegt.

Das Konzept ergänzt die Regelungen in der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die ebenfalls am 10. Juni in Kraft tritt und in der Nacht auf Freitag veröffentlicht worden war. Dort war für die Gastronomie bereits festgelegt worden, dass die Öffnungszeiten von bisher 22.30 Uhr auf 24 Uhr verlängert werden und dass das Verbot der freien Platzwahl aufgehoben wird.

