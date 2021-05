Premiere bei den Rhein-Neckar Löwen: Mit Benjamin Helander wird zur kommenden Saison erstmals ein finnischer Nationalspieler das Trikot der Löwen tragen und gemeinsam mit Uwe Gensheimer das Gespann auf Linksaußen beim zweimaligen deutschen Meister bilden. Der 22-jährige Rechtshänder wechselt vom schwedischen Erstligisten Alingsås in die Bundesliga und erfüllt sich damit einen großen Wunsch. „Jedes Kind träumt als junger Handballer von der deutschen Bundesliga, deshalb musste ich überhaupt nicht überlegen, als die Anfrage der Rhein-Neckar Löwen kam. Es fühlt sich noch unwirklich für mich an, dass ich ab Sommer mit einigen der weltbesten Spieler zusammenspielen werde. Ein neues Land, eine neue Liga und natürlich auch eine neue Sprache. Für mich beginnt ein großes Abenteuer, auf das ich mich sehr freue“, so der Nationalspieler, der als 15-jähriger ins Nachwuchsinternat des schwedischen Traditionsklubs kam.

Helander durchlief in Alingsås alle Jugendstationen und zählt in der schwedischen Liga zu den Senkrechtstartern. „Benjamin ist ein pfeilschneller Spieler, der uns durch seine Unbekümmertheit und Technik überzeugt hat. Ich denke, wir können uns auf einen hochinteressanten und motivierten Spieler für die Rhein-Neckar Löwen freuen, gleichzeitig wollen wir aber auch den eingeschlagenen Weg weitergehen, Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs behutsam an die Bundesliga heranzuführen“, so Trainer Klaus Gärtner zum zweiten Neuzugang der Löwen nach Juri Knorr für die kommende Saison.