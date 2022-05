Spannend war’s! Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstagabend das Bundesliga-Spiel beim TBV Lemgo 23:24 (13:14) verloren. Die Löwen bewiesen Kampfgeist, steckten einen Vier-Tore-Rückstand Mitte der zweiten Halbzeit weg. Beim 22:22 in der 56. Minute waren die Löwen wieder im Rennen. Kristjan Horzen scheiterte jedoch frei vor dem Tor, schoss den Ball an die Latte. Bjarki Elisson verwandelte den Siebenmeter zum 23:22 für die Gastgeber. Lion Zacharias vergab die letzte Chance der Löwen. Bitter!