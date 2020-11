Die Rhein-Neckar Löwen sind am Dienstagabend erfolgreich in die Gruppenphase der European League gestartet. Obwohl Trainer Martin Schwalb viele Stammkräfte des Handball-Bundesligisten schonte, gewannen die Badener beim dänischen Vertreter GOG Svendborg 37:32 (19:14). Nur in der Anfangsphase hatten die Löwen Probleme, lagen nach 18 Minuten mit 9:11 hinten. Nachdem die Abwehr besser stand, setzten sich die in der Offensive gut aufgelegten Badener bis zur Pause auf 19:14 ab. In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Schwalb-Schützlinge das Geschehen und ließen die Dänen nie mehr näher aus auf vier Tore herankommen. Andy Schmid, Jannik Kohlbacher und Kapitän Uwe Gensheimer hatten die Reise nach Dänemark gar nicht erst angetreten, Lukas Nilsson sah früh in der ersten Halbzeit die Rote Karte. Albin Lagergren und Mait Patrail standen nur wenige Minuten auf dem Feld.